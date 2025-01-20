حدث بالفن| عزاء فكري صادق وجنازة والد ياسمين عبدالعزيز وحفل جوي أوردز تريند موقع إكس
12:22 ص الإثنين 20 يناير 2025
إعداد- منال الجيوشي:
نشر موقع مصراوي، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بجنازة والد ياسمين عبدالعزيز، وعزاء فكري صادق، وتعليق أحمد سعد على الانتقادات الموجهة له، وغيرها من الأخبار
عبدالله الرويشد رامز جلال حفل جوي اوردز Joy Awards أحمد سعد جنازة والد ياسمين عبدالعزيز توبا بيوكستون محمد فؤاد مسجد الرحمن الرحيم تامر حسني لأول مرة عزاء فكري صادق
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