حدث بالفن| عزاء فكري صادق وجنازة والد ياسمين عبدالعزيز وحفل جوي أوردز تريند موقع إكس

إعداد- منال الجيوشي:

نشر موقع مصراوي، خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بجنازة والد ياسمين عبدالعزيز، وعزاء فكري صادق، وتعليق أحمد سعد على الانتقادات الموجهة له، وغيرها من الأخبار