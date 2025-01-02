أشرف عبدالباقي يهنئ سارة درزاوي بدخول عش الزوجية

كتب- مروان الطيب:

حرص النجم أشرف عبدالباقي، على حضور حفل زفاف الفنانة سارة درزاوي، الذي أقيم مساء الخميس، في القلعة، وسط حضور عدد من نجوم "مسرح مصر".

ونشر أشرف عبدالباقي صورة تجمعه بالعروسين عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وكتب: "ألف مبروك يا سارة، ربنا يتمم على خير يا رب".

وكان من أبرز الحضور مصطفى خاطر، حامد الشراب، مصطفى بسيط، محمود الليثي، توني ماهر، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

واحتفلت الفنانة سارة درزاوي بخطوبتها في شهر نوفمبر عام 2020، على شاب من خارج الوسط الفني، إذ كشفت عن صور من حفل الخطوبة الذي أقيم داخل منزلها، واقتصر على حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين، وعلقت: "أخيرًا عملتها، الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه".





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