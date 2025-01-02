لبلبة وأشرف زكي ووزير الثقافة أبرز الحضور.. انتهاء عزاء بشير الديك

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كتب - معتز عباس:

انتهى منذ قليل، عزاء السيناريست بشير الديك، الذي أقيم بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد مدينة السادس من أكتوبر.

وحرص الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على تقديم واجب العزاء والمواساة لابن بشير الديك وأسرته، كما حضر العزاء الفنان حمدي الوزير الذي ظهر على وجهه علامات الحزن.

ووصل العزاء وزير الثقافة أحمد هنو، وقدم تعازيه الحارة لأسرة الكاتب الكبير الراحل بشير الديك.

وشاركت لبلبة في العزاء وظهرت وهي ترتدي نظارات شمسية، في محاولة لإخفاء تأثرها برحيل بشير الديك، وقدمت واجب العزاء لأهله وأصدقائه المقربين.

رحل عن عالمنا السيناريست الكبير بشير الديك بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 80 عاما.

المؤلف الكبير بشير الديك "رئيس جمعية مؤلفي الدراما"، كان قد نقل إلى المستشفى، في نوفمبر الماضي، إثر معاناته من خلل في وظائف الرئة و الكلي، وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، بعد دخوله في مرحلة الغيبوبة.

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