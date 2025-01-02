لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

لبلبة وأشرف زكي ووزير الثقافة أبرز الحضور.. انتهاء عزاء بشير الديك

11:18 م الخميس 02 يناير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    لقاء الخميسي في عزاء بشير الديك_4
  • عرض 12 صورة
    لقاء الخميسي في عزاء بشير الديك (2)_3
  • عرض 12 صورة
    لبلبة في عزاء بشير الديك_11
  • عرض 12 صورة
    لبلبة تصل عزاء بشير الديك_9
  • عرض 12 صورة
    لبلبة وحمدي الوزير يقدمان واجب العزاء في بشير الديك_12
  • عرض 12 صورة
    لبلبة تصل عزاء بشير الديك في مسجد الشرطة_8
  • عرض 12 صورة
    عزاء الكاتب بشير الديك (2)_1
  • عرض 12 صورة
    حمدي الوزير يقدم واجب العزاء في بشير الديك_6
  • عرض 12 صورة
    أشرف زكي يقدم واجب العزاء في بشير الديك_5
  • عرض 12 صورة
    عزاء الكاتب بشير الديك_7
  • عرض 12 صورة
    لبلبة تقدم واجب العزاء في بشير الديك_10
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

انتهى منذ قليل، عزاء السيناريست بشير الديك، الذي أقيم بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد مدينة السادس من أكتوبر.

وحرص الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على تقديم واجب العزاء والمواساة لابن بشير الديك وأسرته، كما حضر العزاء الفنان حمدي الوزير الذي ظهر على وجهه علامات الحزن.

ووصل العزاء وزير الثقافة أحمد هنو، وقدم تعازيه الحارة لأسرة الكاتب الكبير الراحل بشير الديك.

وشاركت لبلبة في العزاء وظهرت وهي ترتدي نظارات شمسية، في محاولة لإخفاء تأثرها برحيل بشير الديك، وقدمت واجب العزاء لأهله وأصدقائه المقربين.

رحل عن عالمنا السيناريست الكبير بشير الديك بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 80 عاما.

المؤلف الكبير بشير الديك "رئيس جمعية مؤلفي الدراما"، كان قد نقل إلى المستشفى، في نوفمبر الماضي، إثر معاناته من خلل في وظائف الرئة و الكلي، وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، بعد دخوله في مرحلة الغيبوبة.

اقرأ أيضا..

على طريقة محمد رمضان.. أحمد العوضي بـ"السيجارة" يعلن الفائزين بمسابقة "فهد البطل"

بالصور.. مي فاروق ترقص على النيل استعدادًا لحفل زفافها على محمد العمروسي

عزاء الراحل بشير الديك لبلبة في عزاء بشير الديك مسجد الشرطة نقيب المهن التمثيلية حمدي الوزير وزير الثقافة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أشرف عبدالباقي يهنئ سارة درزاوي بدخول عش الزوجية

إعلان

إعلان

استقالة 5 أعضاء بنقابة الأطباء بعد إلغاء "العمومية".. ماذا يحدث بدار الحكمة؟
أبرز تصريحات رئيس تنظيم الاتصالات حول الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة