13 صورة جديدة من حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

بالصور.. مي فاروق ترقص على النيل استعدادًا لحفل زفافها على محمد العمروسي

كتب- هاني صابر:

احتفلت المطربة مي فاروق، مساء الخميس، بزفافها على الفنان محمد العمروسي.

وشهد عقد قران مي فاروق حضور ابنها مالك، كما حضرت أيضا الإعلامي بوسي شلبي.

وكانت مي فاروق احتفلت بخطوبتها على محمد العمروسي مطلع شهر يناير 2024 في حفل عائلي اقتصر على حضور عدد من الأهل والأصدقاء.

يذكر أن الفنان محمد العمروسي يشارك بمسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

كما شارك محمد العمروسي في مسلسل "وتر حساس" بطولة صبا مبارك، وإنجي المقدم، ومحمد علاء، وهيدي كرم، وتميم عبده، وأحمد غزي، وعايدة فهمي، ولبنى ونس، ومن إخراج وائل فرج.