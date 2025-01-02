على طريقة محمد رمضان.. أحمد العوضي بـ"السيجارة" يعلن الفائزين بمسابقة "فهد البطل"

أول تعليق من مي فاروق بعد حفل زفافها على محمد العمروسي

كتب- مروان الطيب:

التقى الفنان أحمد العوضي، بجمهوره ومتابعيه في مقطع فيديو لايف جديد نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".

وظهر العوضي بالفيديو على طريقة محمد رمضان ممسكًا سيجارة، وأعلن الفائزين في المسابقة التي كشف عنها مؤخرًا، إذ قام باختيارهم بشكل عشوائي.

كان أحمد العوضي، رد على طلب الفنان شريف الدسوقي، بأن يشاركه في أحد أعماله الفنية، وعلق: "الزميل الغالي على قلوبنا شريف الدسوقي، أنا مشفتش التعليق على اللايف للأسف، وطلبك على راسي يا شريف، أنا أتشرف بالشغل معاك يا حبيبي وأزيد بيك وأعلى بيك، وإن شاء الله هيجمعنا عمل في الوقت القريب، وأنا من معجبينك يا شريف ومن محبين دورك الجميل مع الزميلة الغالية نيللي كريم في مسلسل بـ 100 وش".

يذكر أن أخر مشاركات الفنان أحمد العوضي كانت بمسلسل "حق عرب" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة.

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