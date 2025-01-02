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بالصور.. مي فاروق ترقص على النيل استعدادًا لحفل زفافها على محمد العمروسي

10:59 م الخميس 02 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مي فاروق ومحمد العمروسي في جلسة تصوير على النيل
  • عرض 10 صورة
    مي فاروق ترقص استعداد لزفافها على محمد العمروسي
  • عرض 10 صورة
    مي فاروق ترقص على النيل قبل ساعات من حفل زفافها
  • عرض 10 صورة
    مي فاروق ترقص على النيل قبل ساعات من حفل زفافها
  • عرض 10 صورة
    مي فاروق تستعد لحفل زفافها
  • عرض 10 صورة
    مي فاروق ترقص على النيل قبل ساعات من حفل زفافها
  • عرض 10 صورة
    مي فاروق ترقص على النيل قبل ساعات من حفل زفافها
  • عرض 10 صورة
    مي فاروق ومحمد العمروسي في جلسة تصوير على النيل (3)
  • عرض 10 صورة
    مي فاروق ومحمد العمروسي في جلسة تصوير على النيل
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كتب - معتز عباس:

احتفلت المطربة مي فاروق بعقد قرانها على الفنان محمد العمروسي اليوم الخميس الموافق 2 يناير.

ونشرت مي ستوريز عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وهي ترقص على ضفاف النيل، أثناء التجهيز لمراسم حفل الزفاف.

عُقد قران مي فاروق ومحمد العمروسي، منذ قليل، بحضور الأسرة والأصدقاء، ومالك نجل المطربة مي فاروق.

وكانت مي فاروق احتفلت بخطوبتها على الفنان محمد العمروسي مطلع شهر يناير 2024، في حفل عائلي اقتصر على حضور عدد من الأهل والأصدقاء.

يذكر أن، الفنان محمد العمروسي يشارك بمسلسل "حكيم باشا" بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

كما شارك محمد العمروسي في بطولة مسلسل "وترحساس"، مع صبا مبارك، وإنجي المقدم، ومحمد علاء، وهيدي كرم، و تميم عبده، و أحمد غزي، وعايدة فهمي، ولبنى ونس، ومن تأليف أمين جمال و محمد فاضل و مينا بباوي، وإخراج وائل فرج .

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