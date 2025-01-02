عبد العزيز مخيون لـ"مصراوي": "انتهيت من تصوير جودر2 وياسر جلال شخصية جميلة جدا"

كتبت- بسمة ثروت:

أكد الفنان عبد العزيز مخيون، انتهائه من تصوير دوره بالجزء الثاني من مسلسل "جودر" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

وقال مخيون، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "انتهيت من تصوير دوري بالجزء الثاني من مسلسل (جودر)، وشخصيتي بالعمل تظل على الخط الدرامي المحدد لها، فأنا أقوم برعاية جودر، والمحافظة عليه والوقوف إلى جواره طيلة الوقت، وتم تصوير الجزء الثاني من المسلسل في أماكن متنوعة، وسيكون مليئ بالإبهار على نحو جميل".

وعن كواليس التعاون مع الفنان ياسر جلال، قال مخيون: "نحن متعاونان للغاية، وفي غاية التفاهم، وياسر جلال هو أخ وابن وصديق عزيز، وشخصية جميلة جدا".

وعن احتفاله برأس السنة هذا العام، فأوضح: "لا أحب ليلة رأس السنة والاحتفال بها، ولقد احتفلت بها كثيرا فيما مضى فأصابني الملل، وصرت لا أحتفل بها منذ عدة سنوات، وأعكف على المكوث في بيت عائلتي بمحافظة البحيرة بالأجواء الهادئة".

الجزء الثاني من مسلسل "جودر" بطولة ياسر جلال، ونور اللبنانية، ووليد فواز، وعبد العزيز مخيون، وغادة طلعت، وآخرين، ومن تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

يذكر أن، آخر أعمال عبدالعزيز مخيون مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، وهاجر أحمد، وانتصار، وعبد العزيز مخيون، وتأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.