مصطفى أبو سريع وخالد جلال.. صور نجوم الفن في زفاف مي فاروق

بالصور.. مي فاروق ترقص على النيل استعدادًا لحفل زفافها على محمد العمروسي

كتب- مروان الطيب:

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على حضور حفل زفاف الفنانة مي فاروق والفنان محمد العمروسي، الذي يقام مساء اليوم الخميس بأحد الفنادق الكبرى.

وكان من أبرز الحضور المخرج الكبير خالد جلال، الفنان مصطفى أبو سريع، المخرجة بتول عرفة، الملحن مدين، وحرصوا على مشاركة العروسين فرحتهم بدخول عش الزوجية، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

واحتفلت الفنانة مي فاروق بخطوبتها على الفنان محمد العمروسي مطلع شهر يناير 2024، في حفل عائلي اقتصر على حضور عدد من الأهل والأصدقاء، وسخر وقتها من قيام عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالإشارة إلى فرق السن بينهما، وأنها تكبره بالسن، ليرد العمروسي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: " من المضحك انك تلاقي أخبار عنك ومعلومات انت شخصيًا أول مرة تسمعها في حياته عن نفسك لا وكلها غلط من ضمنها موضوع فرق السن، طب والله أنا الأكبر، انتي مش شوفتي بطاقتي يا بنتي"، وردت عليه "مي" قائلة: "مش يمكن البطاقة مزورة".

يذكر أن، الفنان محمد العمروسي يشارك بمسلسل "حكيم باشا" بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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