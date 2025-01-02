لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مصطفى أبو سريع وخالد جلال.. صور نجوم الفن في زفاف مي فاروق

10:27 م الخميس 02 يناير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ضيوف حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي
  • عرض 5 صورة
    المخرج خالد جلال في حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي
  • عرض 5 صورة
    حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي
  • عرض 5 صورة
    الفنان مصطفى أبو سريع
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على حضور حفل زفاف الفنانة مي فاروق والفنان محمد العمروسي، الذي يقام مساء اليوم الخميس بأحد الفنادق الكبرى.

وكان من أبرز الحضور المخرج الكبير خالد جلال، الفنان مصطفى أبو سريع، المخرجة بتول عرفة، الملحن مدين، وحرصوا على مشاركة العروسين فرحتهم بدخول عش الزوجية، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

واحتفلت الفنانة مي فاروق بخطوبتها على الفنان محمد العمروسي مطلع شهر يناير 2024، في حفل عائلي اقتصر على حضور عدد من الأهل والأصدقاء، وسخر وقتها من قيام عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالإشارة إلى فرق السن بينهما، وأنها تكبره بالسن، ليرد العمروسي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: " من المضحك انك تلاقي أخبار عنك ومعلومات انت شخصيًا أول مرة تسمعها في حياته عن نفسك لا وكلها غلط من ضمنها موضوع فرق السن، طب والله أنا الأكبر، انتي مش شوفتي بطاقتي يا بنتي"، وردت عليه "مي" قائلة: "مش يمكن البطاقة مزورة".

يذكر أن، الفنان محمد العمروسي يشارك بمسلسل "حكيم باشا" بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

شاهد الصور الأولى من عقد قران مي فاروق و محمد العمروسي

بسمة بوسيل تتصدر تريند "جوجل" بعد تعليق تامر حسني عن شائعة عودتهما

حفل زفاف مي فاروق نجوم الوسط الفني مي فاروق محمد العمروسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

استقالة 5 أعضاء بنقابة الأطباء بعد إلغاء "العمومية".. ماذا يحدث بدار الحكمة؟
أبرز تصريحات رئيس تنظيم الاتصالات حول الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة