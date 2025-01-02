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"بفستان الفرح".. نجمة مسرح مصر تكشف استعداداتها لحفل زفافها- بالصور

10:17 م الخميس 02 يناير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    سارة درزاوي بفستان الزفاف
  • عرض 7 صورة
    استعدادات سارة درزاوي لحفل زفافها
  • عرض 7 صورة
    سارة درزاوي تكشف استعدادها لحفل الزفاف
  • عرض 7 صورة
    سارة درزاوي
  • عرض 7 صورة
    كواليس استعدادات سارة درزاوي لحفل زفافها
  • عرض 7 صورة
    سارة درزاوي من كواليس استعداداها لحفل الزفاف
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كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة سارة درزاوي، عن كواليس استعدادها لحفل زفافها، الذي يقام مساء اليوم الخميس في محيط القلعة.

ونشرت سارة مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تجهز فستان الزفاف، حيث ظهرت وسط عدد من مصممى الأزياء وعلقت: "أنا العروسة".

واحتفلت الفنانة سارة درزاوي بخطوبتها في شهر نوفمبر عام 2020، على شاب من خارج الوسط الفني، حيث كشفت عن صور من حفل الخطوبة الذي أقيم داخل منزلها، واقتصر على حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين، وعلقت: "أخيرًا عملتها، الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه".

وكانت اخر مشاركات الفنانة سارة درزاوي بمسلسل "إكس لانس" بطولة النجم محمد سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

يذكر أن، سارة درزاوي تشارك بفيلم "أسرة في بعضينا" وسط مجموعة من نجوم السينما المصرية وهم هشام إسماعيل، مروة عبد المنعم، إبرام سمير، ندى بسيوني، ميسرة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول أخ وأخته، حيث يحاول الأخ الزواج في شقة العائلة نتيجة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار العقارات، فتبدأ المواقف الكوميدية بينه وبين شقيقته وخطيبها، تأليف أحمد عيسى، إخراج مينا سويحة، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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