تعرف على تفاصيل مسرحية "مكسرة الدنيا" قبل عرضها غدًا في "موسم الرياض"

كتب- مروان الطيب:

تعرض غدًا الجمعة، المسرحية الاستعراضية "مكسرة الدنيا" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، ضمن فعاليات "موسم الرياض"، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والمقرر عرضها في الفترة من 3-7 يناير الجاري، على مسرح محمد العلي.

وتجسد الفنانة دنيا سمير غانم شخصية "حلويات" قائدة فريق السيرك في المدينة البسيطة، في إطار موسيقي، إستعراضي، حيث تدور أحداث المسرحية حول مواجهة "حلويات" تحدي حياتها إما أن تحقق نجاحًا غير مسبوقًا في عرضها الأخير، أو يقوم مالك أرض السيرك بهدمه لبناء مبنى تجاري، ويشارك ببطولة المسرحية كل من محمد ثروت، كريم عفيفي، سامي مغاوري، مريم الجندي، إخراج أحمد الجندي.

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر 2024، حتى نهاية فبراير 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

يذكر أن، الفنانة دنيا سمير غانم تعود إلى شاشة السينما بفيلم "روكي الغلابة" والمقرر عرضه خلال العام الجاري.

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