لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تعرف على تفاصيل مسرحية "مكسرة الدنيا" قبل عرضها غدًا في "موسم الرياض"

10:16 م الخميس 02 يناير 2025

الفنانة دنيا سمير غانم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

تعرض غدًا الجمعة، المسرحية الاستعراضية "مكسرة الدنيا" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، ضمن فعاليات "موسم الرياض"، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والمقرر عرضها في الفترة من 3-7 يناير الجاري، على مسرح محمد العلي.

وتجسد الفنانة دنيا سمير غانم شخصية "حلويات" قائدة فريق السيرك في المدينة البسيطة، في إطار موسيقي، إستعراضي، حيث تدور أحداث المسرحية حول مواجهة "حلويات" تحدي حياتها إما أن تحقق نجاحًا غير مسبوقًا في عرضها الأخير، أو يقوم مالك أرض السيرك بهدمه لبناء مبنى تجاري، ويشارك ببطولة المسرحية كل من محمد ثروت، كريم عفيفي، سامي مغاوري، مريم الجندي، إخراج أحمد الجندي.

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر 2024، حتى نهاية فبراير 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

يذكر أن، الفنانة دنيا سمير غانم تعود إلى شاشة السينما بفيلم "روكي الغلابة" والمقرر عرضه خلال العام الجاري.

اقرأ أيضا:

شاهد الصور الأولى من عقد قران مي فاروق و محمد العمروسي

بسمة بوسيل تتصدر تريند "جوجل" بعد تعليق تامر حسني عن شائعة عودتهما

تفاصيل مسرحية مكسرة الدنيا المسرحية الاستعراضية مكسرة الدنيا موسم الرياض مكسرة الدنيا بطولة دنيا سمير غانم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"بفستان الفرح".. نجمة مسرح مصر تكشف استعداداتها لحفل زفافها- بالصور

إعلان

إعلان

استقالة 5 أعضاء بنقابة الأطباء بعد إلغاء "العمومية".. ماذا يحدث بدار الحكمة؟
أبرز تصريحات رئيس تنظيم الاتصالات حول الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة