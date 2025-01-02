بالفيديو| "ماسكة إيد ابنها".. لحظة كتب كتاب مي فاروق على الفنان محمد العمروسي

أول تعليق من مي فاروق بعد حفل زفافها على محمد العمروسي

كتب - معتز عباس:

احتفلت، منذ قليل، المطربة مي فاروق بعقد قرانها على الفنان محمد العمروسي اليوم الخميس الموافق 2 يناير.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو عبر حسابها بموقع "انستجرام"، من عقد القران، وقراءة الفاتحة، بحضور الأسرة والأصدقاء، ومالك نجل المطربة مي فاروق.

وكانت مي فاروق احتفلت بخطوبتها على الفنان محمد العمروسي مطلع شهر يناير 2024، في حفل عائلي اقتصر على حضور عدد من الأهل والأصدقاء.

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يذكر أن، الفنان محمد العمروسي يشارك بمسلسل "حكيم باشا" بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

كما شارك محمد العمروسي في بطولة مسلسل "وترحساس"، مع صبا مبارك، وإنجي المقدم، ومحمد علاء، وهيدي كرم، و تميم عبده، و أحمد غزي، وعايدة فهمي، ولبنى ونس، ومن تأليف أمين جمال و محمد فاضل و مينا بباوي، وإخراج وائل فرج .

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