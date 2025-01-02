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آمال ماهر تنشر صورا جديدة من احتفالها برأس السنة.. والجمهور: "صوت مصر الأول"

09:24 م الخميس 02 يناير 2025
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    امال ماهر باطلالة ساحرة
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    امال ماهر باطلالة ساحرة (1)
  • عرض 10 صورة
    أمال ماهر تحتفل بليلة رأس السنة
  • عرض 10 صورة
    امال ماهر باطلالة ساحرة في حفل بداية الأحلام
  • عرض 10 صورة
    أمال ماهر تحتفل بليلة رأس السنة (5)
  • عرض 10 صورة
    أمال ماهر تحتفل بليلة رأس السنة (2)
  • عرض 10 صورة
    أمال ماهر تحتفل بليلة رأس السنة (1)
  • عرض 10 صورة
    أمال ماهر تحتفل بليلة رأس السنة (3)
  • عرض 10 صورة
    امال ماهر باطلالة ساحرة (2)
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كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة آمال ماهر الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، من حفلها الغنائي ليلة رأس السنة.

ونشرت آمال الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "سنة جديدة مليئة بآمال جديدة وأحلام محققة".

ونالت الصور استحسان جمهور "إنستجرام"، وجاءت التعليقات، كالتالي: "حبيب قلبي وعيوني"، "كانت ومازالت صوت مصر الأول"، "صوت مصر والوطن العربي"، "حلو اوي الفستان"، "اجمل واحدة في الكون".

أشعلت الفنانة أمال ماهر، حفلها الغنائي الذي يقام أمس الثلاثاء، في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، ضمن احتفالات ليلة رأس السنة.

المطربة آمال ماهر، قدمت في سبتمبر الماضي، الحفل الذي أقيم في الإحساء، وفي يوليو الماضي حفلين فعاليات مهرجان جولة المملكة، الذي أقيم في السعودية ضمن برنامج "جودة الحياة"، وقدمت الأول في الطائف، والثاني في أبها.

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آمال ماهر رأس السنة انستجرام آمال ماهر
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