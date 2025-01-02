تعرف على موعد طرح أغنية "فعلا مبيتنسيش" لتامر حسني ورامي صبري

كتب - معتز عباس:

أعلن المطرب تامر حسني موعد طرح أغنيته الجديدة "فعلا مبيتنسيش"، وهي دويتو غنائي يجمعه بالمطرب رامي صبري.

ونشر تامر بوست الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "دويتو أغنية "فعلاً مبيتنسيش" تامر حسني ورامي صبري يوم الإثنين ٦ يناير ٢٠٢٥ الساعة ٦ مساءً على يوتيوب وجميع منصات الأستماع".

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أغنية فعلا مبيتنسيش، غناء تامر حسني ورامي صبري، من كلمات عمرو تيّام، وألحان شادي حسن، والتوزيع الموسيقي لـ طارق توكل.

وأحيا الفنان تامر حسني مؤخرًا، حفل بمشاركة النجمة اللبنانية نانسي عجرم، في أحد فنادق دبي، بمناسبة الإحتفال برأس السنة، وحلول العام الجديد 2025.

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