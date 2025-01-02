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بالصور..لبلبة تشارك في عزاء الراحل بشير الديك

08:53 م الخميس 02 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    النجمة لبلبة من عزاء الراحل بشير الديك
  • عرض 8 صورة
    لبلبة تشارك في عزاء الراحل بشير الديك
  • عرض 8 صورة
    لبلبة من عزاء الراحل بشير الديك
  • عرض 8 صورة
    لبلبة من عزاء الراحل بشير الديك
  • عرض 8 صورة
    لبلبة من عزاء بشير الديك
  • عرض 8 صورة
    لبلبة وحمدي الوزير من عزاء الراحل بشير الديك
  • عرض 8 صورة
    النجمة لبلبة من عزاء الراحل بشير الديك
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كتب- مروان الطيب:

حرصت النجمة لبلبة، على المشاركة في عزاء السيناريست الراحل بشير الديك، الذي يقام مساء اليوم الخميس بمسجد الشرطة، في الشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من أبرز نجوم الوسط الفني.

وظهرت لبلبة وهي ترتدي نظارات شمسية، في محاولة لإخفاء تأثرها برحيل السيناريست الكبير بشير الديك، وحرصت على تقديم واجب العزاء لأهله وأصدقائه المقربين.

ورحل عن عالمنا السيناريست بشير الديك بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 80 عاما.

المؤلف الكبير بشير الديك "رئيس جمعية مؤلفي الدراما"، كان قد نقل إلى المستشفى، في نوفمبر الماضي، إثر معاناته من خلل في وظائف الرئة و الكلي، وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، بعد دخوله في مرحلة الغيبوبة.

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عزاء الراحل بشير الديك الراحل بشير الديك لبلبة في عزاء بشير الديك لبلبة مسجد الشرطة في الشيخ زايد
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