بالصور..لبلبة تشارك في عزاء الراحل بشير الديك

ندا موسى تنشر أول اطلالة لها في 2025 والجمهور يغازلها (صور)

كتب- مروان الطيب:

حرصت النجمة لبلبة، على المشاركة في عزاء السيناريست الراحل بشير الديك، الذي يقام مساء اليوم الخميس بمسجد الشرطة، في الشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من أبرز نجوم الوسط الفني.

وظهرت لبلبة وهي ترتدي نظارات شمسية، في محاولة لإخفاء تأثرها برحيل السيناريست الكبير بشير الديك، وحرصت على تقديم واجب العزاء لأهله وأصدقائه المقربين.

ورحل عن عالمنا السيناريست بشير الديك بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 80 عاما.

المؤلف الكبير بشير الديك "رئيس جمعية مؤلفي الدراما"، كان قد نقل إلى المستشفى، في نوفمبر الماضي، إثر معاناته من خلل في وظائف الرئة و الكلي، وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، بعد دخوله في مرحلة الغيبوبة.

اقرأ أيضا:

شاهد الصور الأولى من عقد قران مي فاروق و محمد العمروسي

بسمة بوسيل تتصدر تريند "جوجل" بعد تعليق تامر حسني عن شائعة عودتهما