ندا موسى تنشر أول اطلالة لها في 2025 والجمهور يغازلها (صور)
08:48 م الخميس 02 يناير 2025
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كتب - معتز عباس:
حرصت الفنانة ندا موسى على مشاركة متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، مع بداية 2025.
ونشرت ندا، مجموعة صور عبر حسابها في موقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية.
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ونالت الصور إعجاب رواد موقع "انستجرام"، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة للغاية"، "بلاعيوب"، "القمر وبس"، "جمالهم يا ناس"، جميلة جدا بلا عيوب".
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