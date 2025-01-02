ندا موسى تنشر أول اطلالة لها في 2025 والجمهور يغازلها (صور)

آمال ماهر تنشر صور جديدة من احتفالها برأس السنة.. والجمهور: "صوت مصر

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة ندا موسى على مشاركة متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، مع بداية 2025.

ونشرت ندا، مجموعة صور عبر حسابها في موقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية.

View this post on Instagram A post shared by Nada Moussa (@nadamoussaofficial)

ونالت الصور إعجاب رواد موقع "انستجرام"، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة للغاية"، "بلاعيوب"، "القمر وبس"، "جمالهم يا ناس"، جميلة جدا بلا عيوب".

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