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ندا موسى تنشر أول اطلالة لها في 2025 والجمهور يغازلها (صور)

08:48 م الخميس 02 يناير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    ندا موسى في إطلالة مميزة
  • عرض 7 صورة
    ندا موسى
  • عرض 7 صورة
    ندا موسى في إطلالة مميزة (4)
  • عرض 7 صورة
    ندا موسى في إطلالة مميزة (3)
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    ندا موسى بإطلالة شتوية
  • عرض 7 صورة
    ندا موسى في إطلالة مميزة (1)
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كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة ندا موسى على مشاركة متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، مع بداية 2025.

ونشرت ندا، مجموعة صور عبر حسابها في موقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية.

ونالت الصور إعجاب رواد موقع "انستجرام"، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة للغاية"، "بلاعيوب"، "القمر وبس"، "جمالهم يا ناس"، جميلة جدا بلا عيوب".

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ندا موسى انستجرام ندا موسى إطلالة ندا موسى
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