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"مكانه محفوظ في قلوبنا".. ليلى علوي تحيي ذكرى وفاة وحيد حامد

08:45 م الخميس 02 يناير 2025
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كتب- هاني صابر:

أحيت الفنانة ليلى علوي، الذكرى الرابعة لوفاة المؤلف الكبير الراحل وحيد حامد، إذ رحل عن عالمنا في 2 يناير 2021.

ونشرت ليلى، صورة للراحل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وحيد حامد مكانه محفوظ في قلوبنا وكتاباته اللي هتعيش العمر كله عميقة وممتعة لكل المشاهدين على جميع المستويات وحاضر دائما في أذهاننا".

وأضافت ليلى علوي: "مش ممكن يجي فيلم كاتبه وحيد حامد وتحول.. لازم تتفرج، الله يرحمه ويعفوا عنه، كان بني آدم جميل وجدع جدا، ومخلص جدا لأعماله، ولفنه، والمشاهد، ولجمهوره ولبلده".

يذكر أن، المؤلف وحيد حامد من مواليد 1 يوليو 1944 وتوفي في 2 يناير 2021 وعُرف بتقديمه لأعمال اجتماعية ذات بعد سياسي تناقش قضايا المجتمع المصري. وعمل مع عدد من المخرجين منهم سمير سيف، شريف عرفة وعاطف الطيب، وحاز عن أعماله على عدة جوائز، وفي 2020 حاز جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42.

ليلى علوي وحيد حامد ذكرى وفاة وحيد حامد
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