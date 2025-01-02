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منة القيعي تتغزل في خطيبها يوسف حشيش والجمهور يتفاعل (صور)

08:23 م الخميس 02 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    منة القيعي تتغزل في خطيبها
  • عرض 10 صورة
    منة القيعي تحتفل بخطوبتها من يوسف حشيش
  • عرض 10 صورة
    منة القيعي تحتفل بخطوبتها من يوسف حشيش
  • عرض 10 صورة
    منة القيعي ترتدي بدلة الخطوبة
  • عرض 10 صورة
    منة القيعي تحتفل بخطوبتها من يوسف حشيش
  • عرض 10 صورة
    منة القيعي ويوسف حشيش
  • عرض 10 صورة
    منة القيعي مع خطيبها
  • عرض 10 صورة
    يوسف حشيش يقبل يد خطيبته منة القيعي
  • عرض 10 صورة
    منة القيعي تحتفل بخطوبتها من يوسف حشيش
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كتب - معتز عباس:

شاركت الشاعرة منة عدلي القيعي متابعيها، أحدث جلسة تصوير لها مع خطيبها الفنان يوسف حشيش.

وتغزلت منة في خطيبها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "وقابلتك".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ربنا يسعدكوا يا حبيبتي"، "الثنائي المفضل بالنسبالي"، "ربنا يخليكم لبعض"، "عقبال ما نشوفكم في الزفة"، "ما شاء الله عليكم ربنا يجمعكم ببعض".

وكتبت منة القيعي كلمات أغنية "أنا من غيرك" التي قدمها بهاء سلطان، ضمن أحداث فيلم "الهوى سلطان"، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، الذي عُرض مؤخرًا في السينمات.

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الشاعرة منة عدلي القيعي منة القيعي تتغزل في خطيبها الفنان يوسف حشيش انستجرام منة القيعي منة القيعي وخطيبها يوسف حشيش
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