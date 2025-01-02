منة القيعي تتغزل في خطيبها يوسف حشيش والجمهور يتفاعل (صور)

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كتب - معتز عباس:

شاركت الشاعرة منة عدلي القيعي متابعيها، أحدث جلسة تصوير لها مع خطيبها الفنان يوسف حشيش.

وتغزلت منة في خطيبها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "وقابلتك".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ربنا يسعدكوا يا حبيبتي"، "الثنائي المفضل بالنسبالي"، "ربنا يخليكم لبعض"، "عقبال ما نشوفكم في الزفة"، "ما شاء الله عليكم ربنا يجمعكم ببعض".

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وكتبت منة القيعي كلمات أغنية "أنا من غيرك" التي قدمها بهاء سلطان، ضمن أحداث فيلم "الهوى سلطان"، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، الذي عُرض مؤخرًا في السينمات.

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