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25 صورة لـ بسمة بوسيل أثارت الجدل في 2024

07:52 م الخميس 02 يناير 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    بسمة وتامر في عيد ميلاد امايا (1)_2
  • عرض 25 صورة
    بسمة وتامر في عيد ميلاد امايا (1)_1
  • عرض 25 صورة
    بسمة بوسيل وعمرو دياب_23
  • عرض 25 صورة
    بسمة بوسيل وعمرو دياب (2)_22
  • عرض 25 صورة
    بسمة بوسيل وتامر في كواليس اغنية البدايات (3)_20
  • عرض 25 صورة
    بسمة بوسيل وتامر في كواليس اغنية البدايات (2)_19
  • عرض 25 صورة
    بسمة بوسيل وتامر في كواليس اغنية البدايات (1)_18
  • عرض 25 صورة
    بسمة بوسيل وتامر في عيد ميلاد ادم_17
  • عرض 25 صورة
    بسمة بوسيل وتامر في عيد ميلاد ادم (4)_16
  • عرض 25 صورة
    بسمة وتامر في عيد ميلاد امايا (2)_24
  • عرض 25 صورة
    بسمة بوسيل وتامر في عيد ميلاد ادم (2)_14
  • عرض 25 صورة
    بسمة بوسيل وتامر في عيد ميلاد ادم (1)_13
  • عرض 25 صورة
    بسمة بوسيل وتامر في كواليس اغنية البدايات_21
  • عرض 25 صورة
    بسمة بوسيل في جلسة تصوير جريئة_11
  • عرض 25 صورة
    بسمة بوسيل في جلسة تصوير جريئة (4)_10
  • عرض 25 صورة
    بسمة بوسيل في جلسة تصوير جريئة (3)_9
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    بسمة بوسيل في جلسة تصوير جريئة (2)_8
  • عرض 25 صورة
    بسمة بوسيل في جلسة تصوير جريئة (1)_7
  • عرض 25 صورة
    بسمة بوسيل في اجازة الصيف_6
  • عرض 25 صورة
    بسمة بوسيل باطلالةى جريئة_5
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    بسمة بوسيل مع تامر حسني_12
  • عرض 25 صورة
    بسمة بوسيل باطلالةى جريئة (2)_4
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    بسمة بوسيل وتامر في عيد ميلاد ادم (3)_15
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    بسمة بوسيل باطلالةى جريئة (1)_3
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كتب - معتز عباس:

تصدرت المطربة بسمة بوسيل ترند موقع "جوجل" ومنصات التواصل المختلفة، عقب حديث طليقها المطرب تامر حسني حول إمكانية عودته إليها الفترة المقبلة.

بسمة بوسيل أثارت الجدل أكثر من مرة بانتشار صورًا لها مع طليقها تامر حسني في حفل عيد ميلاد أبنائهم ادم وأمايا، وتواجد تامر حسني معها داخل الاستوديو، أثناء تسجيل أغنيتها الجديدة "البدايات".

فضلًا عن ظهورها مؤخرًا مع عمرو دياب خلال قضاء عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي.

يذكر أن طرحت المطربة المغربية بسمة بوسيل، أحدث أغانيها الجديدة هذا العام بعنوان "قادرين يا حب"، من كلمات سارة سعيد، وألحان عمر صفا، وذلك عبر قناتها الرسمية على بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

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بسمة بوسيل عمرو دياب تامر حسني أغنية البدايات المطربة المغربية بسمة بوسيل
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