25 صورة لـ بسمة بوسيل أثارت الجدل في 2024

أم لبنت وولد.. معلومات عن مي فاروق أحدث عروس في الوسط الفني

كتب - معتز عباس:

تصدرت المطربة بسمة بوسيل ترند موقع "جوجل" ومنصات التواصل المختلفة، عقب حديث طليقها المطرب تامر حسني حول إمكانية عودته إليها الفترة المقبلة.

بسمة بوسيل أثارت الجدل أكثر من مرة بانتشار صورًا لها مع طليقها تامر حسني في حفل عيد ميلاد أبنائهم ادم وأمايا، وتواجد تامر حسني معها داخل الاستوديو، أثناء تسجيل أغنيتها الجديدة "البدايات".

فضلًا عن ظهورها مؤخرًا مع عمرو دياب خلال قضاء عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي.

يذكر أن طرحت المطربة المغربية بسمة بوسيل، أحدث أغانيها الجديدة هذا العام بعنوان "قادرين يا حب"، من كلمات سارة سعيد، وألحان عمر صفا، وذلك عبر قناتها الرسمية على بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

اقرأ أيضا..

الحزن يسيطر على حمدي الوزير في عزاء بشير الديك (صور)

بدء عزاء السيناريست بشير الديك..وأشرف زكي أول الحضور