الصور الأولى من عزاء بشير الديك بمسجد الشرطة

كتب- هاني صابر:

حضر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان حمدي الوزير، مراسم عزاء السيناريست الراحل بشير الديك بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ورحل عن عالمنا السيناريست بشير الديك بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 80 عاما.

المؤلف الكبير بشير الديك "رئيس جمعية مؤلفي الدراما"، كان قد نقل إلى المستشفى، في نوفمبر الماضي، إثر معاناته من خلل في وظائف الرئة و الكلي، وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، بعد دخوله في مرحلة الغيبوبة.