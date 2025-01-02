الحزن يسيطر على حمدي الوزير في عزاء بشير الديك (صور)

كتبت- نوران أسامة:

حرص الفنان حمدي الوزير، على تقديم واجب العزاء في السيناريست الراحل بشير الديك بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وظهرت علامات الحزن على وجه حمدي الوزير خلال تقديمه مراسم العزاء.

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد حضر منذ قليل مراسم العزاء وقدم لابنة الراحل وأسرته واجب العزاء.

ورحل عن عالمنا السيناريست الكبير بشير الديك بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 80 عاما.

المؤلف الكبير بشير الديك "رئيس جمعية مؤلفي الدراما"، كان قد نقل إلى المستشفى، في نوفمبر الماضي، إثر معاناته من خلل في وظائف الرئة و الكلي، وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، بعد دخوله في مرحلة الغيبوبة.