أم لبنت وولد.. معلومات عن مي فاروق أحدث عروس في الوسط الفني

كتب - معتز عباس:

احتفلت المطربة مي فاروق بعقد قرانها على الفنان محمد العمروسي اليوم الخميس الموافق 2 يناير، على أن يقام حفل الزفاف مساء اليوم، وذلك بعد عام من إعلان خطوبتهما.

المطربة مي فاروق، احتفلت في يناير 2024 بخطوبتها على محمد العمروسي، ظهرت معه في بودكاست "ع الرايق" مع المذيع خالد عليش، والمذيعة مريهان ماهر، وتحدثت عن المواصفات التي نالت إعجابها في خطيبها.

تُعد مي فاروق واحدة من أبرز الأصوات في الساحة الفنية، حيث تتميز بصوت قوي وحنجرة ذهبية تمكنها من تقديم أعمال غنائية متميزة تلفت الأنظار.

ونستعرض 10 معلومات عن عروس اليوم المطربة مي فاروق:

- ولدت في 9 سبتمبر لعام 1982 وتبلغ من العمر 42 عاما.

- بدأت الغناء في عمر الـ8 سنوات، وانطلقت إلى عالم الغناء من دار الأوبرا.

- تعرضت إلى وعكة صحية شديدة توقفت عن نشاطها الفني خلال هذه الفترة بسبب خضوعها لعملية جراحية.

- لديها تجربة زواج سابقة من المؤلف والموزع الموسيقي أشرف السيد ورزقت بابنين منه وهما زينة ومالك.

- أعلنت مي فاروق طلاقها من زوجها في عام 2019.

- شاركت مع مدحت صالح وأحمد فهمي وكارمن سليمان ومصطفى قمر وعلي الحجار في العديد من الحفلات الغنائية.

- ولدت مي فاروق من مواليد 9 سبتمبر 1982، ومحمد العمروسي يوم 25 أغسطس 1982، أي الفارق بينهما في العمر هو 15يومًا تقريبًا.

- احتفلت الفنانة مي فاروق بخطبتها على الفنان محمد العمروسي في يونيو 2024.

- شاركت في حفل ليلة أم كلثوم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وقدمت خلاله عددا من الأغاني لكوكب الشرق.

- من أشهر أغانيها "آه يا طير"، كدبت عينيا"، "مش هتلاقي".

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