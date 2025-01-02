بدء عزاء السيناريست بشير الديك..وأشرف زكي أول الحضور

كتبت- نوران أسامة:

بدأ عزاء السيناريست بشير الديك، منذ قليل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحضر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية مراسم العزاء، وقدم لابنة الراحل وأسرته واجب العزاء.

ورحل عن عالمنا السيناريست الكبير بشير الديك بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 80 عاما.

المؤلف الكبير بشير الديك "رئيس جمعية مؤلفي الدراما"، كان قد نقل إلى المستشفى، في نوفمبر الماضي، إثر معاناته من خلل في وظائف الرئة و الكلي، وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، بعد دخوله في مرحلة الغيبوبة.