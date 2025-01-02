ماذا قال باسم سمرة بشأن عودة محمد سعد إلى السينما بـ"الدشاش" ؟

كتب- مروان الطيب:

علق الفنان باسم سمرة، على عودة الفنان محمد سعد بعد غياب إلى شاشة السينما بفيلم "الدشاش"، الذي بدأ عرضه أمس الأربعاء بدور العرض السينمائي.

وقال باسم، في لقاء له ببرنامج "عرب وود": "محمد سعد موجود دايمًا بس كان بيحضر لحاجة جامدة، أستاذ محمد سعد أنا سعيد جدًا بالعمل معاه".

ويعد فيلم "الدشاش" هو عودة الفنان محمد سعد إلى شاشة السينما، بعد غياب 6 سنوات بعد آخر أفلامه "الكنز 2" عام 2019.

تدور أحداث فيلم "الدشاش" في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يقدم محمد سعد شخصية رئيس عصابة، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

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يذكر أن، الفنان باسم سمرة يشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها مسلسل "العتاولة 2" الذي يشارك ضمن موسم دراما رمضان 2025، إلى جانب فيلم "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني.

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