بـ "الأحضان".. مي فاروق تفاجئ زوجها محمد العمروسي بفستان الزفاف (فيديو)

كتب- مروان الطيب:

فاجأت الفنانة مي فاروق، زوجها الفنان محمد العمروسي، بفستان الزفاف في جلسة تصوير خضعت لها من كواليس الفرح المقرر إقامته مساء اليوم الخميس بأحد الفنادق الكبرى.

ونشر برنامج "عرب وود" مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، حيث ظهرت خلاله الفنانة مي فاروق وهي تفاجئ زوجها الفنان محمد العمروسي لأول مرة بفستان الزفاف، ولم تتمالك مي فاروق نفسها من البكاء فرحًا بدخولها عش الزوجية، ليقوم العمروسي باحتضانها وسط فرحة وسعادة المتواجدين.

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واحتفلت الفنانة مي فاروق بخطوبتها على الفنان محمد العمروسي مطلع شهر يناير 2024، في حفل عائلي اقتصر على حضور عدد من الأهل والأصدقاء، وسخر وقتها من قيام عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالإشارة إلى فرق السن بينهما، وأنها تكبره بالسن، ليرد العمروسي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: " من المضحك انك تلاقي أخبار عنك ومعلومات انت شخصيًا أول مرة تسمعها في حياته عن نفسك لا وكلها غلط من ضمنها موضوع فرق السن، طب والله أنا الأكبر، انتي مش شوفتي بطاقتي يا بنتي"، وردت عليه "مي" قائلة: "مش يمكن البطاقة مزورة".

يذكر أن، الفنان محمد العمروسي يشارك بمسلسل "حكيم باشا" بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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