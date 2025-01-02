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ريم سامي تنشر أول صور رومانسية مع زوجها في 2025 ..وهذا ما قالته

06:43 م الخميس 02 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ريم سامي وزوجها
  • عرض 4 صورة
    ريم سامي وزوجها
  • عرض 4 صورة
    ريم سامي وزوجها
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ريم سامي، متابعيها عبر السوشيال ميديا صورا رومانسية لها مع زوجها تزامنا مع احتفالات العام الجديد 2025.

ونشرت ريم، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أول صورة في 2025 مع أكثر شخص أحبه محمد المغازي.. سنة جديدة سعيدة للجميع".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي:"قمر، ما شاء الله، العسل، حلوين، منورين، سنة سعيد عليكم".

واحتفلت ريم سامي بزفافها على رجل الأعمال محمد المغازي في 17 مايو 2024.

يذكر أن أخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، وإخراج محمد سامي.

ريم سامي انستجرام ريم سامي ريم سامي وزوجها رجل الأعمال محمد المغازي محمد المغازي زوج ريم سامي
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