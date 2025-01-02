بالفيديو.. مي فاروق تستعرض جمالها بفستان الزفاف مع الفنان محمد العمروسي

كتب - معتز عباس:

تستعد المطربة مي فاروق، للاحتفال بزفافها من الفنان محمد العمروسي، مساء اليوم الخميس 2 يناير، وذلك بعد عام من إعلان خطوبتهما.

واستعرضت مي فاروق جمالها بفستان الزفاف مع زوجها محمد العمروسي، من أحد الفنادق المطلة على نهر النيل.

ونشر برنامج "ET بالعربي" مقطع فيديو للعروسين أثناء التقاط الصور التذكارية قبل ساعات من بدء حفل الزفاف.

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يذكر أن الفنانة مي فاروق أحيت حفلاً غنائيًا 5 مع الفنان مدحت صالح، وذلك على خشبة مسرح "المتحف المصري"، تحت عنوان "سواح".

كما شارك محمد العمروسي في مسلسل "وتر حساس" الذي تم عرضه مؤخرا، وهو بطولة كلًا من صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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