"أطاطا وبوحة شخصيات أجهدتني".. محمد سعد يكشف سبب الموافقة على فيلم "الدشاش"

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان محمد سعد عن كواليس شخصيته في فيلم "الدشاش"، والذي يعرض في السينمات الفترة الحالية.

وقال سعد، في تصريحات لبرنامج "عرب وود"، إن سيناريو فيلم "الدشاش" عرض عليه منذ سنوات، لافتًا إلى أن شخصيات "أطاطا وبوحة والحناوي" أجهدته كثيرًا.

وأضاف: "أنا في مرة عيني قفلت مرجعتش لمدة 2 فريم مش عايز ترجع، بوحة وأطاطا وغيرهم شخصيات مرهقة وكنت أتمنى أخرج برة الحكاية دي لأن ناس كتير كانت طالبها".

وأردف: "فكرة الدشاش، كان نفسي أقدم الشغل ده بس مستني ورق وفكرة كويسة، والفكرة تكون واخدة كل الأشكال اللي الناس عايزة تشوفني فيها،ـ فيها كوميدية والأكشن اللي يناسب الدراما"، مضيفًا: "الشخصية متقدمة بمقادير كويسة ومظبوطة وده راجع للسيناريست جوزيف فوزي والمخرج سامح عبد العزيز".

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ويشارك في بطولة الفيلم، محمد سعد، خالد الصاوي، باسم سمرة، نسرين طافش، رشوان توفيق، مريم الجندي، نسرين أمين، أحمد الرافعي، ومن تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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