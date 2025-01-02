مروان حامد يحيي الذكرى الرابعة لوفاة والده وحيد حامد ونجوم الفن يعلقون

كتب- هاني صابر:

أحيا المخرج مروان حامد، الذكرى السنوية الرابعة لوفاة والده المؤلف الكبير وحيد حامد الذي رحل عن عالمنا في 2 يناير 2021.

ونشر مروان، صورة والده، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الذكرى السنوية الرابعة لوفاة والدي الحبيب الكاتب الكبير وحيد حامد برجاء الدعاء".

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع تدوينته، حيث كتب كريم عبدالعزيز: "ربنا يرحمه يا حبيبي ويسكنه فسيح جناته..البركة فيك يا صاحبي". وكتب المخرج رامي إمام: "رينا يرحمه يا حبيبي ويحسن إليه ويسكنه فسيح جناته تعيش وتفتكر يا مروان". وكتب الفنان دياب: "ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته تعيش وتفتكر". وكتب المخرج خيري بشارة: "ألف رحمة ونور عليه… تعيش وتفتكر حبيبي". وكتبت الإعلامية إنجي علي : "ألف رحمة على روحه تعيش وتفتكر".

يذكر أن، المؤلف وحيد حامد من مواليد 1 يوليو 1944 وتوفي في 2 يناير 2021 وعُرف بتقديمه لأعمال اجتماعية ذات بعد سياسي تناقش قضايا المجتمع المصري. وعمل مع عدد من المخرجين منهم سمير سيف، شريف عرفة وعاطف الطيب، وحاز عن أعماله على عدة جوائز، وفي 2020 حاز جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42.