شاهد الصور الأولى من عقد قران مي فاروق ومحمد العمروسي

زفافهما الليلة.. مي فاروق تتحدث عن المواصفات التي وجدتها في محمد العمروسي؟

كتبت- سهيلة أسامة:

احتفلت المطربة مي فاروق بعقد قرانها على الفنان محمد العمروسي اليوم الخميس الموافق 2 يناير.

وكانت ظهرت مي مع خطيبها في بودكاست "ع الرايق"، الذي يقدمه الفنان خالد عليش عبر موقع "يوتيوب"، وخلال الحلقة، تحدث الثنائي عن بداية تعارفهما التي جاءت أثناء حضورهما حفل زفاف أحد الأصدقاء.

يذكر أن الفنانة مي فاروق أحيت حفلاً غنائيًا 5 مع الفنان مدحت صالح، وذلك على خشبة مسرح "المتحف المصري"، تحت عنوان "سواح".

كما شارك محمد العمروسي في مسلسل "وتر حساس" الذي تم عرضه مؤخرا، وهو بطولة كلًا من صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم ومجموعة كبيرة من الفنانين.