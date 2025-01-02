خالد النبوي وحميدة ويسرا الأبرز.. نجوم الفن ضيوف الدورة ١٤ من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

كتبت- منال الجيوشي

أيام قليلة وتبدأ فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية (دورة الفنان نور الشريف)، وتحدد موقع حفل الافتتاح بمعبد الأقصر

ويستضيف المهرجان هذا العام عدد من كبار النجوم فمن مصر يكرم الفنان خالد النبوي، بحضور الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، والنجم محيي إسماعيل والنجم الشاب نور النبوي والفنانات يسرا وليلي علوي وهالة صدقي، وشيري عادل وداليا مصطفى، أحمد مجدي، والسيناريست تامر حبيب، والكاتب الأديب والسيناريست أيضا أحمد مراد، والمخرج مجدي أحمد علي الذي يكرمه المهرجان لعطائه ومسيرته السينمائية، والمخرج أمير رمسيس ومدير التصوير د. محمد شفيق

كما يشارك في فعاليات المهرجان ويخصص لهم ريد كاربت لعرض فيلمهم (الهوى سلطان) المشارك في مسابقة المهرجان النجوم: أحمد داوود، منة شلبي، أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، والمخرجة هبة يسري

كما يستضيف المهرجان صناع الفيلم المصري "لأول مرة" المشارك أيضا في مسابقات المهرجان ومن نجومه الفنانة تارا عماد وعمر الشناوي والفنانة رانيا منصور، والفنانة فيدرا والنجمة عايدة رياض، والمخرج جون إكرام أما النجوم الأفارقة فهم كثر ما بين مكرمين ولجان تحكيم وصناع سينما، ومنهم النجم التونسي الإيطالي أحمد الحفيان الذي يكرمه المهرجان على مسيرته العالمية، والمخرج السنغالي الكبير موسى سنا أبسا، والنجمة الغانية أكوسوا بوسيا، المخرج السوداني إبراهيم شداد، والمخرجة الجزائرية صوفيا دجاما، والمخرج السوداني أمجد أبوالعلا، والمطربة السودانية آسيا مدني وفرقتها التي تقدم فقرة غنائية خلال حفل الافتتاح ويشاركها المطرب المصري الأقصري حساني القوسي في دويتو لأول مرة

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، وتقام دورته الرابعة عشرة خلال الفترة من 9 الي 14 يناير، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والسياحة والآثار، والخارجية، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة، والبنك الأهلي المصري، ومؤسسة كيميت للمعرفة، ونقابة المهن السينمائية .