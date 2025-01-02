نسرين أمين تنشر صور جديدة من العرض الخاص لفيلم "الدشاش"

كتيت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نسرين أمين متابعيها، على السوشيال ميديا، صور جديدة لها من العرض الخاص لفيلم "الدشاش"، الذي أقيم مساء أمس، في دار عرض "فوكس سينما" بـ مول مصر.

ونشرت نسرين، الصور عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

ويشارك في بطولة فيلم الدشاش، الفنان محمد سعد، زينة، خالد الصاوي ، باسم سمرة، نسرين طافش، رشوان توفيق، مصطفى أبو سريع ومحمد جمعة، ومريم الجندي، نسرين أمين، أحمد الرافعي، ومن تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج المنتج محمد رشيدي.

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