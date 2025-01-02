منصة "واتش إت" تروج لحلقة "ضبط وإحضار" من مسلسل "ساعته وتاريخه"

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلنت منصة "واتش إت" عن عرض حلقة جديدة من مسلسل "ساعته وتاريخه"، وجاءت الحلقة بعنوان "ضبط وإحضار".

ونشرت الصفحة الرسمية للمنصة على "إنستجرام" بوستر دعائي للحلقة، وعلقت عليها: "استنوا الحلقة التاسعة من مسلسل "ساعته وتاريخه" النهاردة بعنوان "ضبط وإحضار"، حصريًا على WATCHIT".

وتدور أحداث مسلسل "ساعته وتاريخه" في إطار من الجريمة والتشويق، حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، وتتناول الدوافع والملابسات الخاصة بهذه القضايا في أجواء درامية مثيرة، ويشارك ببطولة المسلسل مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم هبة مجدي، أحمد صيام، محمد شاهين، مايان السيد، محمود السراج، خالد كمال، تأليف محمود عزت، إخراج عمرو سلامة.

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