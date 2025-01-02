بسمة بوسيل تتصدر تريند "جوجل" بعد تعليق تامر حسني عن شائعة عودتهما

كتبت- سهيلة أسامة:

تصدر اسم المطربة بسمة بوسيل تريند محرك البحث "جوجل"، بعد تصريحات طليقها الفنان تامر حسني حول إمكانية عودته لطليقته المطربة بسمة بوسيل.

وقال "تامر" في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي": " دي شائعات.. خلينا نبدأ سنة جديدة بالدعوات مش بالشائعات وندعي الناس ربنا يكرمهم بالسنة الجديدة، وأي حد تألم أو اتعذب السنة اللي فاتت ربنا يكرمهم ويشوفوا أيام جميلة السنة دي".

وأضاف: "يارب السنة دي ميبقاش فيها أي عذاب، تحديدا كل البلاد العربية يارب مانشوفش أحزان تاني".

وأحيا النجم تامر حسني، الحفل بمشاركة النجمة اللبنانية نانسي عجرم، في أحد فنادق دبي، بمناسبة الإحتفال برأس السنة، وحلول العام الجديد 2025.

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