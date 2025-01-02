تامر حسني يوجه رسالة دعم لـ أطفال المشاركين في "Shark Tank"

كتبت- سهيلة أسامة:

حرص الفنان تامر حسني على تقديم الدعم مجموعة من الأطفال المشاركين في برنامج shark tank‎.

ونشر تامر عبر حسابه على "إنستجرام" مقطع فيديو من الحلقة، وعلق عليه قائلاً: "الولاد الصغيرين دول محتاجين تحية كبيرة مننا كلنا، والتحية ليهم ولمدرستهم ولأهاليهم، وكل الشكر لـ Shark Tank".

وتابع: "أنا أحب أقدم كل الدعم ليهم، أنا جاهز أحضر حفل افتتاح البراند وأغني مجاني، ولو سمحتوا، ابعتولي لبسكم أو قولولي بيتباع فين عشان أتصور بيه أنا وآدم وتاليه وأمايا ولادي، ونعملكم إعلان برضو مجاني".

وأضاف: "ياريت الجيل الصغير يتأثر بالولاد دول ويجتهد ويفكر زيهم بدلاً من ضياع الوقت على الفاضي أو قدام التليفونات والآي باد بدون هدف أو تطور بجد، الأهالي لازم تاخد وقفة مع ولادهم بعد الفيديو ده، ويعرفوا إن السن الصغير ده مبقوش أطفال، وينفع ينجحوا فيه قوي".

وأحيا الفنان تامر حسني مؤخرًا، حفل بمشاركة النجمة اللبنانية نانسي عجرم، في أحد فنادق دبي، بمناسبة الإحتفال برأس السنة، وحلول العام الجديد 2025.

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