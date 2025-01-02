محمد جمعة يكشف عن أول أجر تقاضاه

كتبت- نوران أسامة:

تحدث الفنان محمد جمعة عن بدايته الفنية وأول أجر تقاضاه في لقاءه الأخير في بودكاست "فايق ورايق"، مع الإعلامي إبراهيم فايق.

وقال جمعة: "كنت بمثل في المدرسة ولما دخلت معهد فنون مسرحية وطلعت من العشرة الأوائل بتقدير جيد جدًا، وكنت هتعين معيد ورفضت لإني مبحبش التدريس".

وتابع: "وابتديت الاحتراف في التمثيل من سنة أولى، واشتغلت مع معيد اسمه عثمان الحمامصي كان ممثل في مسرح جلال الشرقاوي، في مسرحية "دستور يا أسيادنا"، مع الفنان أحمد بدير كنا بناخد 120 جنية في الشهر".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد جمعة مسلسل "صلة رحم" الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة: إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد.

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