أسماء جلال تنشر صور جديدة لها تزامنًا مع بداية السنة

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة أسماء جلال متابعيها على السوشيال ميديا بصور جديدة لها، خلال إطلالتها في بداية السنة الجديدة.

نشرت أسماء الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "سنة جديدة سعيدة"، ظهرت في الصور بإطلالة كاجوال ارتدت تيشرت باللون الأسود وبنطلون جينز، مما نال إعجاب جمهورها.

يذكر أن الفنانة أسماء جلال، يعرض لها مسلسل "فقرة الساحر" على منصة "يانجو بلاي"، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم طه دسوقي، علي قاسم، وليد فواز، نادر جودة، الفنانة بسمة ضيف شرف، من تأليف إياد صالح، إخراج تامر محسن، إنتاج طارق الجنايني.

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