لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أسماء جلال تنشر صور جديدة لها تزامنًا مع بداية السنة

02:23 م الخميس 02 يناير 2025

الفنانة أسماء جلال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة أسماء جلال متابعيها على السوشيال ميديا بصور جديدة لها، خلال إطلالتها في بداية السنة الجديدة.

نشرت أسماء الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "سنة جديدة سعيدة"، ظهرت في الصور بإطلالة كاجوال ارتدت تيشرت باللون الأسود وبنطلون جينز، مما نال إعجاب جمهورها.

يذكر أن الفنانة أسماء جلال، يعرض لها مسلسل "فقرة الساحر" على منصة "يانجو بلاي"، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم طه دسوقي، علي قاسم، وليد فواز، نادر جودة، الفنانة بسمة ضيف شرف، من تأليف إياد صالح، إخراج تامر محسن، إنتاج طارق الجنايني.

اقرأ أيضًا:

قبل حفل زفافها.. مي فاروق تتصدر تريند جوجل

اليوم عزاء الراحل بشير الديك

شيرين رضا توجه رسالة لجمهورها احتفالا بالعام الجديد 2025

هكذا احتفلت آمال ماهر بـ عام 2025.. والجمهور يعلق

الفنانة أسماء جلال أسماء جلال صور أسماء جلال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مصر 2025.. ماذا ينتظر الاقتصاد وأفضل وسيلة لاستثمار أموالك؟