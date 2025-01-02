سيرين عبدالنور تتصدر تريند جوجل لهذا السبب

زفافهما الليلة.. مي فاروق تتحدث عن المواصفات التي وجدتها في محمد العمروسي؟

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة سيرين عبدالنور، تريند محرك البحث جوجل، بعد خضوعها لجلسة تصوير جديدة، نالت بها إعجاب الجمهور.

ونشرت الصور، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "متفائلين بالسنة الجديدة، آخر صور 2024"، وظهرت سيرين، بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون البيج.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين: "الجمال الطبيعي، كل عام أنتي جميلة الجميلات، ربنا يحميكي ويحفظك، قمر يا حبيبتي، أنيقة ورقيقة، إنشاء الله سنة حلوة على الكل زي حلاوتك".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور مسلسل "النسيان" هو من إنتاج شركة "BlueBee"، وإخراج الفوز طنجور، سيناريو وحوار شادي كيوان.

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