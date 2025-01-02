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تعرف على موعد حفل نجوى كرم بـ أمستردام

01:50 م الخميس 02 يناير 2025

نجوى كرم

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كتبت- نوران أسامة:

تستعد الفنانة اللبنانية نجوى كرم لإحياء حفل غنائي، في أمستردام، والمقرر إقامتها يوم 8 فبراير المقبل .

وروجت نجوى، للحفل ونشرت البوستر الدعائي الخاص بها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مشتاقة أشوفكم بـ أمستردام، هولندا".

يذكر أن الفنانة نجوى كرم شاركت مؤخرًا في لجنة تحكيم برنامج "عرب جوت تالنت"، وشاركها كل من ناصر القصبي، علي جابر، وباسم يوسف.

وطرحت نجوى كرم أغنية "يلعن البعد" إحدى أغنيات ألبومها الجديد، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان إيفان نصوح، توزيع هادي شرارة، وميكس وماستر إيلي بربر، والكليب من إخراج كرم نقولا كرم.

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