زفافهما الليلة.. مي فاروق تتحدث عن المواصفات التي وجدتها في محمد العمروسي؟

كتب-مصطفى حمزة:

تستعد المطربة مي فاروق، للاحتفال بزفافها من الفنان محمد العمروسي، مساء اليوم الخميس 2 يناير، وذلك بعد عام من إعلان خطوبتهما.

المطربة مي فاروق، التي احتفلت في يناير 2024 بخطوبتها على الفنان محمد العمروسي، ظهرت معه في بودكاست "ع الرايق" مع المذيع خالد عليش، والمذيعة مريهان ماهر، وتحدثت عن المواصفات التي نالت إعجابها في خطيبها.

وقالت المطربة: "كنت مدعوة لحضور فرح، وكانت معرفتي ومحمد في حدود إننا فنانين فقط، مش على المستوى الإنساني، وكان الجو حر جدا جدا، وبيوزعوا مراوح في الفرح، ولقيت الأستاذ المحترم الجنتل، جاي عليا وجاب لي مروحة يد، ومن هنا بدأ التعارف".

وتابعت: "قبل الخطوبة، تعرفنا على بعض لمدة 7 شهور، ولقيت فيه المواصفات اللي عايزاها، وهي إنه طيب، ويعرف يحتويني، علشان أنا مجنونة شويتين، وساعات مودي بيقلب، وكانت عايزة أشوف هيعرف يتحملني ويتعامل معايا ولا لا، مع الإهتمام والطبطبة، والحمد لله لقيتها".

ومن جانبه قال الفنان محمد العمروسي: "لقيت مع مي، الإحساس بالأمان".

المطربة مي فاروق، عانت مؤخرا من وعكة صحية، حالت دون مشاركتها في حفل ليلة حب و تكريم الموسيقار الراحل محمد رحيم.

وشارك الفنان محمد العمروسي في بطولة مسلسل "وترحساس"، مع صبا مبارك، وإنجي المقدم، ومحمد علاء، وهيدي كرم، و تميم عبده، و أحمد غزي، وعايدة فهمي، ولبنى ونس، ومن تأليف أمين جمال و محمد فاضل و مينا بباوي، وإخراج وائل فرج .