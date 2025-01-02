رانيا يوسف طلبت الزواج من ماجد الكدواني.. "موضوع عائلي 3" يتصدر تريند جوجل

أول تعليق من مي فاروق بعد حفل زفافها على محمد العمروسي

كتب- مصطفى حمزة:

تصدر مسلسل "موضوع عائلي"، تريند محرك البحث "جوجل"، عقب عرض الحلقات الثالثة والرابعة، من الجزء الثالث للعمل، عبر منصة "شاهد"



وشهدت الحلقات عدة مفاجآت، منها صدور أمر قضائي لصالح "عبلة-رانيا يوسف"، بطرد أسرة "إبراهيم- ماجد الكدواني" من الشقة.

وتفاجأ "دكتورة مريم- نور"، بحضور "إبراهيم ــ ماجد الكدواني"، وعائلته للمبيت والإقامة في المستشفى الذي تعمل فيه .

ويتم القبض على "سارة- رنا رئيس"، وتواجه اتهام بالتهرب من الضرائب.

وتشترط " عبلة-رانيا يوسف" على " إبراهيم- ماجد الكدواني"، الموافقة على زواجه منها، مقابل انهائها النزاع القائم بينهما، و عودته وأسرته إلى الشقة.

مسلسل "موضوع عائلي"، يشارك في بطولته ماجد الكدواني، نور اللبنانية، سماء إبراهيم، محمد رضوان، رنا رئيس، ياسمين العبد، رانيا يوسف، ومن تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي.