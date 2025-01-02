هكذا احتفل محمد ثروت بعيد ميلاد دنيا سمير غانم

كتبت- سهيلة أسامة:

حرص الفنان محمد ثروت على تهنئة الفنانة دنيا سمير غانم بمناسبة عيد ميلادها الـ 40.

ونشر "ثروت" صورة من كواليس مسرحية "مكسرة الدنيا" عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "كل سنة وأنتي طيبة يا دودي و عقبال ١٠٠٠٠٠٠ سعادة ونجاح، من مسرحية (مكسرة الدنيا)".

وكانت آخر مشاركات دنيا سمير غانم بمسلسل "جت سليمة" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وشاركها البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية.

يذكر أن، دنيا سمير غانم تواصل تصوير فيلمها الجديد "روكي الغلابة" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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