وفاة الفنان الكويتي عبد العزيز الحداد

كتبت- سهيلة أسامة:

رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، الفنان والمخرج الكويتي عبد العزيز الحداد، عن عمر يناهز الـ71 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن خبر الوفاة الفنان حسام داغر، وكتب عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام": "وفاة صديقي وحبيبي الممثل الكويتي القدير عبد العزيز الحداد، قضينا أحلى الأيام في تصوير مسلسل "الجابرية الرحلة 422" معًا في لندن منذ عامين، تربيت على أعماله في صغري، وكم أحببته ممثلاً وشاعراً وأديباً ومؤلفاً، له العديد من المؤلفات الأدبية بجانب عمله في التمثيل والإخراج".

وتابع: "على المستوى الإنساني، كان مثقفاً خفيف الروح والظل، وعلى المستوى التمثيلي، أذكر أحد مشاهدنا في المسلسل، أثناء الأحداث، كان يواسي زوجته أثناء خطف الطائرة، وكانت تعاني من الزهايمر وبدأت تنساه في الأحداث، وهو زوجها وحبيبها، كان يناجيها ويذكرها، ويقول لها: "كنت أتوقع أن تنسي العالم كله، وما تنسيني أنا، يا ريتني ما عشت ولا شفت اليوم ده، ويحتضنها وهي تتعامل معه كشخص غريب، كم كان الإحساس الصادق الذي خرج منه في هذه اللحظة أبكاني حقاً أثناء التصوير".

وأضاف: "ويشاء المخرج أن يحركه في المشهد ليجلس بجانبي في الطائرة، فأحتضنه في المشهد، ويقولي المخرج البريطاني أشلي بيرس: "لقد أوجدت لي نهاية للمشهد بهذا الحضن المعبر، دلالة على التراحم بيننا كمختطفين في أحداث المسلسل، عزائي لشعب الكويت في فقيدهم، وعزائي لأسرة المسلسل، فقد فقدنا كبيرنا اليوم، الممثل الكبير عبد العزيز الحداد".

يُعد الفنان الراحل عبد العزيز الحداد أحد أبرز الفنانين الكويتيين والعرب، إذ ترك بصمة كبيرة في مجالات التمثيل والإخراج والكتابة.

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