قبل حفل زفافها.. مي فاروق تتصدر تريند جوجل

كتبت- نوران أسامة:

تصدرت المطربة مي فاروق محركات البحث على "جوجل"، تزامنًا مع استعدادها للاحتفال بزفافها على الفنان محمد العمروسي، والمقرر إقامته اليوم الخميس، الموافق 2 يناير.

وكانت مي وخطيبها قد ظهرا معًا في بودكاست "ع الرايق"، الذي يقدمه الفنان خالد عليش عبر موقع "يوتيوب"، وخلال الحلقة، تحدث الثنائي عن بداية تعارفهما التي جاءت أثناء حضورهما حفل زفاف أحد الأصدقاء.

يذكر أن الفنانة مي فاروق أحيت حفلاً غنائيًا 5 مع الفنان مدحت صالح، وذلك على خشبة مسرح "المتحف المصري"، تحت عنوان "سواح".

كما شارك محمد العمروسي في مسلسل "وتر حساس" الذي تم عرضه مؤخرا، وهو بطولة كلًا من صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم ومجموعة كبيرة من الفنانين.



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