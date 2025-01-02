اليوم عزاء الراحل بشير الديك

كتب-مصطفى حمزة:

تقيم نقابة المهن السينمائية، اليوم، عزاء المؤلف الراحل بشير الديك، اليوم الخميس.

العزاء قام في قاعة الوهاب، يمسجد الشرطة بالشيخ زايد ، مساء اليوم الخميس.

ونعت النقابة، المؤلف الراحل، الذي رحل عن عالمنا صباح الثلاثاء الماضب، ، في بيان لها، جاء فيه،:" نقابة المهن السينمائية تنعي الكاتب الكبير والسيناريست بشير الديك، بسم الله الرحمن الرحيم ( يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، صدق الله العظيم، ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الكاتب الكبير والسيناريست بشير الديك، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان".

المؤلف الكبير بشير الديك "رئيس جمعية مؤلفي الدراما"، كان قد نقل إلى المستشفى، في نوفمبر الماضي، إثر معاناته من خلل في وظائف الرئة و الكلي، وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، بعد دخوله في مرحلة الغيبوبة.