إيمي تهنئ شقيقتها دنيا سمير غانم بعيد ميلادها.. ماذا قالت؟

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة إيمي سمير غانم، على تهنئة شقيقتها دنيا سمير غانم، بمناسبة عيد ميلادها الذي يحل يوم 1 يناير من كل عام.

ونشرت إيمي صورة جمعتها بشقيقتها في مسلسل "نيللي وشريهان"، عبر خاصية "ستوري"، في حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وعلقت: "كل سنة وأنتي طيبة يا دودي".

تشارك إيمي سمير غانم، في مسلسل "عقبال عندكم" مع النجوم حسن الرداد، محمد ثروت، من تأليف أحمد سعد والي، ومن إخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج محمد أحمد السبكي.







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