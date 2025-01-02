بصحبة ابنتيها.. روجينا تنشر صورا من أمام المسجد النبوي الشريف

بالفيديو.. أول ظهور لـ أبناء محمد سعد في العرض الخاص لفيلم "الدشاش"

كتب- مؤمن سعد:

شاركت الفنانة روجينا، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من أمام المسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت روجينا ، الصور التي ظهرت فيها بصحبة ابنتيها مايا ومريم أشرف زكي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحمد والشكر لله.. أول أيام العام الجديد في المسجد النبوي الشريف".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الله يتقبل منكم يا رب، روجي شكلك قمر بالحجاب، عمرة مقبولة إن شاء الله".

يذكر أن، روجينا تشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل "حسبة عمري" ويشاركها بطولته عمرو عبد الجليل وعلي الطيب ومحمود البزاوي ومحمد رضوان، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.