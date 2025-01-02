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بالفيديو.. أول ظهور لـ أبناء محمد سعد في العرض الخاص لفيلم "الدشاش"

01:24 ص الخميس 02 يناير 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    أبناء محمد سعد في العرض الخاص لفيلم الدشاش
  • عرض 11 صورة
    أبناء محمد سعد في العرض الخاص لفيلم الدشاش
  • عرض 11 صورة
    أبناء محمد سعد في العرض الخاص لفيلم الدشاش
  • عرض 11 صورة
    أبناء محمد سعد في العرض الخاص لفيلم الدشاش (1)_2
  • عرض 11 صورة
    أبناء محمد سعد في العرض الخاص لفيلم الدشاش (3)_4
  • عرض 11 صورة
    أبناء محمد سعد في العرض الخاص لفيلم الدشاش (4)_5
  • عرض 11 صورة
    أبناء محمد سعد في العرض الخاص لفيلم الدشاش_6
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    أبناء محمد سعد في العرض الخاص لفيلم الدشاش (2)_3
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    محمد سعد في العرض الخاص لفيلم الدشاش (3)_16
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    محمد سعد في العرض الخاص لفيلم الدشاش (4)_17
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كتب - معتز عباس:

حرص أبطال وصناع فيلم "الدشاش" على الاحتفال بالعرض الخاص، الذي أقيم مساء أمس الأربعاء في "فوكس سينما" بمول مصر، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء.

ونشر برنامج "عرب وود"، مقطع فيديو عبر موقع "انستجرام"، يرصد أول ظهور لأبناء النجم محمد سعد، وكتبت: "أول ظهور لهما، نجلا محمد سعد كريم ونور الدين معا في العرض الخاص لفيلم الدشاش".

وحضر العرض الخاص لفيلم الدشاش، النجم خالد الصاوي، والفنانة نسرين أمين، والمؤلف جوزيف فوزي، وغيرهم من نجوم الفن.

فيلم "الدشاش" تشارك في بطولته النجمة زينة، التي تعود للتعاون مع النجم محمد سعد بعد سنوات من مشاركتهما في فيلم "بوشكاش"، الذي عرض عام 2008.

ويشارك في بطولة الفيلم: خالد الصاوي، باسم سمرة، نسرين طافش، رشوان توفيق، مريم الجندي، نسرين أمين، أحمد الرافعي، ومن تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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