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شيرين رضا توجه رسالة لجمهورها احتفالا بالعام الجديد 2025

04:00 ص الخميس 02 يناير 2025

شيرين رضا

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كتب - مؤمن سعد:

شاركت الفنانة شيرين رضا، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها احتفالا بالعام الجديد 2025.

ونشرت شيرين، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أتمنى للجميع سنة جديدة سعيدة جدا".

وانهالت عليها التهنئة من محبيها بالعام الجديد متمنين لها النجاح والتألق في عام 2025، وتقديم أعمال فنية مميزة في السينما والدراما التلفزيونية.

وتصدر اسم شيرين رضا محركات البحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية بسبب تصريحات الفنان أحمد الفيشاوي عنها، حيث تمنى الزواج منها.

وكان الفيشاوي قال عن شيرين رضا في تصريحات تليفزيونية: "مليون في المية، هو فيه أحلى من شيرين رضا في الدنيا، السن مش بيفرق أهم حاجة الحب والتفاهم".

وأضاف: "حبيت شيرين رضا سنين طويلة وكان متبادل وهي مش بتنكر ده، وكانت بتدلعني تقولي يا فشفش، وكل الناس بتدلعها شيكا".

جدير بالذكر أن أحمد الفيشاوي شارك في عام 2024 ببطولة فيلمي "السيستم" و"بنقدر ظروفك".

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