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100 ليلة عرض.. احتفال استثنائي بليلة رأس السنة لمسرحية "مش روميو وجولييت"

07:00 ص الخميس 02 يناير 2025

مسرحية مش روميو وجولييت

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كتب- مؤمن سعد:

أقام المسرح القومي بقيادة أيمن الشيوي مدير المسرح، احتفالًا بمناسبة تخطي المائة ليلة عرض لمسرحية "مش روميو وجولييت"، وذلك بإقامة ليلة استثنائية، تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

وشهدت الليلة عرضًا للمسرحية، أعقبه احتفال غنائي مميز شارك فيه الفنان علي الحجار، حيث غنى مجموعة من أغانيه، وشاركه الفنان ميدو عادل في الغناء.

وقامت الفنانة رانيا فريد شوقي بتقديم الحفل بالتعاون مع الفنان ميدو عادل، كما شارك بعض من الجمهور في الحفل في أجواء مليئة بالبهجة والفن، مما جعلها ليلة لا تُنسى.

وحققت مسرحية "مش روميو وجولييت" في تلك الليلة إيرادًا قياسيًا وزحامًا كبيرًا.

"مش روميو وجولييت" هي تجربة فنية فريدة من إعداد محمد السوري وعصام السيد، وصياغة شعرية للشاعر أمين حداد، وإخراج المخرج الكبير عصام السيد.

100 ليلة عرض احتفال استثنائي بليلة رأس السنة مسرحية مش روميو وجولييت المسرح القومي
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