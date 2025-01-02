تامر حسني يحسم الجدل ويكشف حقيقة عودته لـ بسمة بوسيل (فيديو)

كتب - معتز عباس:

علق المطرب تامر حسني على الأنباء التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة، حول إمكانية عودته لطليقته المطربة بسمة بوسيل.

وقال "تامر" في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي": " دي شائعات.. خالينا نبدأ سنة جديدة بالدعوات مش بالشائعات وندعي الناس ربنا يكرمهم بالسنة الجديدة، وأي حد تألم أو اتعذب السنة اللي فاتت ربنا يكرمهم ويشوفوا أيام جميلة السنة دي".

وأضاف: "يارب السنة دي ميبقاش فيها أي عذاب، تحديدا كل البلاد العربية يارب مانشوفش أحزان تاني".

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وأحيا النجم تامر حسني، الحفل بمشاركة النجمة اللبنانية نانسي عجرم، في أحد فنادق دبي، بمناسبة الإحتفال برأس السنة، وحلول العام الجديد 2025.

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